2023/01/25 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاق يفتح تحقيقاً بملف قروض التريليون دينار الميسّرة الإطاحة بمضاربين والشارع يمهل البنك المركزي أسبوعاً لإنقاذ الدينار بغداد – قصي منذر امهل محتجون ،خلال تظاهرات حاشدة امام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد ،المحافظ الجديد علي العلاق ،اسبوعا لانقاذ الدينار من الانهيار.وانسحب المتظاهرون الذين قابلهم عناصر الأمن من قوات حفظ النظام ،عقب […]

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