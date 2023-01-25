2023/01/25 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: الإتحادية تقوّض فرصة حل الملفات العالقة بين المركز والإقليم اربيل – فريد حسن دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، الحكومة والأطراف المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار موقفهم من قرار المحكمة الاتحادية العليا التي عدها بالضد من مصالح العراق وإقليم كردستان، بعدما ألغت كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال إلى الاقليم.وقال […]

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