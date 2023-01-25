2023/01/25 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وأنقرة تناقشان تطوير المنح الدراسية بغداد – ساري تحسين بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ،مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي والوفد المرافق له ، التعاون في تطوير برنامج المنح الدراسية المتبادلة بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء ناقش تطوير مسارات التعاون العلمي والتبادل الثقافي بين البلدين)، […]

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