اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني يخرج بجملة توصيات

2023/01/25 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، فيما اصدر جملة توصيات.

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