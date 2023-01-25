بابا الفاتيكان: المثلية ليست جريمة.. الله يحب جميع أبنائه

2023/01/25 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد بابا الفاتيكان فرانسيس القوانين التي تجرم المثلية الجنسية ووصفها بأنها "غير عادلة"، قائلا إن الله يحب جميع أبنائه تماما كما هم.

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