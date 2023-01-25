رغم صدور 35 أمر قبض..

2023/01/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على نسخ من أوامر قبض صادرة بحق أفراد عائلة بيت شايع في البصرة الذين يسيطرون على مشروع ميناء الفاو.

وتبين الوثائق صدور إوامر قبض صادرة بحق بيت شايع بسبب قيامهم بعمليات قتل وخطف وحرق منازل مواطنين.

ويوضح المصدر الذي زود (بغداد اليوم ) بالوثائق ان ابرز التهم الموجهة لبيت شايع هي قتل مدير شركة دايو الكورية بارك شل الذي وجدت جثته معلقة داخل المشروع بمشنقة.

ويكشف المصدر ان "رغم صدور أوامر قبض بحق بيت شايع لكن شركة الدويب التابعة لهم ، تعمل داخل ميناء الفاو وبتواجد مالكيها (بيت شايع ) الذي يجلسون مع كبار المسؤولين رغم صدور أوامر قبض صريحة بحقهم".

ويضيف المصدر ان "بعض أفراد بيت شايع يتواجدون في مدينة دبي الإمارتية وينتقول ما بين البصرة ودبي تارة عن طريق مطار البصرة بجوازات مزورة وتارة عن من خلال التهريب على متن بواخر تجارية وعند الوصول للحدود الإقليمية العراقية ينزلون من على متن البواخر لقوارب صيد صغيرة تنقلهم لمدينة الفاو جنوب البصرة".

وتعتبر شركة الدويب هي الشركة التي تعاقدت معها شركة دايو الكورية رسمياً ،لتنفيذ ميناء الفاو حيث أن شركة دايو هي شركة إشرافية في حين ان شركة الدويب هي الشركة التنفيذية.

ويمتلك بيت شايع في قضاء الفاو حسينية أم الحسن، التي تبث محاضرات دينية يحضرها خطباء منبر مشهورين.

ورغم وجود أوامر قبض بحق أصحاب الحسينية لكن كبار القياديات الأمنية يتواجدون كضيوف شرف داخل الحسينية في المناسبات الدينية التي تعتبر مضيف لبيت شايع وملتقى لكبار المسؤولين في الايام الاعتيادية.

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