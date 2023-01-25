مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة السوداني

2023/01/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني الذي عقد اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على "ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية، على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني".

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات وأهم التحديات".

وشدد السوداني في مستهل الاجتماع على "أهمية متابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية ومنع محاولاتها الرامية إلى إيجاد ثغرات في المدن والقرى الآمنة"، فيما حثّ على "خلق روح المباغتة لدى القوات الأمنية على المستوى الأمني والاستخباري، كما أكد المجلس الاستعداد لمواجهة التهديدات والتحديات في المرحلة المقبلة وضرورة العمل على تحقيق مصلحة الفرد العراقي واستقرار الأمن الوطني".

وشدد الاجتماع على "ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية، على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني".

واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش ايضا "تعزيز تأمين الحدود العراقية السورية، فضلاً عن مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة بصددها".

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