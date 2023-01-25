الخزعلي يعلق على قرار الاتحادية بشأن إرسال الأموال إلى كردستان

2023/01/25 | 20:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرارات مجلس الوزراء التي تخص إرسال أموال إلى إقليم.

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