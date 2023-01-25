تعرف على المدن الكندية الخمسة “المخيبة للآمال” وفقا لتقييمات السياح

2023/01/25 | 21:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد صادر عن King Casino Bonus في المملكة المتحدة أن تورونتو هي أكثر مدينة “مبالغ فيها” و”مخيبة للآمال” في كندا.وجد الاستطلاع أن 10.9 في المائة من الزائرين الذين شملهم الاستطلاع وجدوا أن تورونتو “مخيبة للآمال”، وكانت حديقة حيوان تورنتو أكثر مناطق الجذب التي خيبت آمالهم.جمعت شركة تحليل السوق التقييمات عبر الإنترنت […]

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