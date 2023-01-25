2023/01/25 | 21:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XZAXIpvpW8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إندونيسيون يغنون "وينك يا درب المحبة" بأسلوب أبو بكر سالم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إندونيسيون يغنون "وينك يا درب المحبة" بأسلوب أبو بكر سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).