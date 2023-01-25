2023/01/25 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت دولة الصين، اليوم الأربعاء، أن 4273 شخصا توفوا يوم 4 يناير الجاري في مستشفيات في الصين بسبب فيروس كورونا، وهو يوم وصلت الإصابات ذروتها في البلاد.وقال مركز الوقاية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين..



وفاة اكثر من 4 الاف شخصاً بسبب فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين.. وفاة اكثر من 4 الاف شخصاً بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين.. وفاة اكثر من 4 الاف شخصاً بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).