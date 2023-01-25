توب 5: إطلاق سراح موقوفي انفجار مرفأ بيروت.. وسجال بومبيو بسبب خاشقجي

2023/01/25 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إطلاق سراح جميع موقوفي قضية انفجار مرفأ بيروت، وتحذير وكالة الطاقة الذرية بشأن قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، مرورًا بسجال كلامي بين بومبيو وناشر واشنطن بوست بسبب جمال خاشقجي، وتهديدات روسيا بعد إرسال ألمانيا دبابات لأوكرانيا، وصولا إلى كشف أسرار مومياء "الصبي الذهبي"..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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