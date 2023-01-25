مصدر يكشف عن صدور أوامر قبض بحق وزراء سابقين قريباً- عاجل

2023/01/25 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الاربعاء عن قرب صدور اوامر اعتقال بحق وزراء سابقين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن حملة مكافحة الفساد الاداري والمالي، ستصدر أوامر قبض بحق وزراء سابقين".

ولم يكشف المصدر ما اذا كانت اوامر القبض محصورة على وزراء في حكومة الكاظمي السابقة، ام تتعداها لوزراء في حكومات اخرى.

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