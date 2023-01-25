بايدن يقرر إرسال 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا

2023/01/25 | 21:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنني توصلت مع قادة بريطانيا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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