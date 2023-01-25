2023/01/25 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hZ_XrnY5Z5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكدر ادز فلوس لابني بسبب الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماكدر ادز فلوس لابني بسبب الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).