فيديو.. صاروخ يضرب سفينة تركية بميناء خيرسون الأوكراني

2023/01/25 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مقطع مصور ومصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس الثلاثاء مما أدى إلى اندلاع حريق.

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