2023/01/25 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: نفذت لجنة مكافحة الفساد، الأربعاء، امر قضائي وتعتقل مدير عقود ومشاريع...

ظهرت المقالة لجنة مكافحة الفساد تعتقل مدير عقود ومشاريع محافظة الانبار أولاً على المسلة.

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