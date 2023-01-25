2023/01/25 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ أوامر القبض...

ظهرت المقالة مُديرو الضريبة والتسجيل العقاري بالخالص..



رشى مقابل إنجاز معاملات غير أصولية أولاً على المسلة.

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