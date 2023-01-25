5 دول غربية تؤكد استمرار دعمها لكييف عسكريا في إطار أوروأطلسي

2023/01/25 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت الحكومة الألمانية،اليوم الاربعاء، أن المستشار أولاف شولتس اتفق، عبر الهاتف، مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا على مواصلة دعم كييف عسكريا في إطار تنسيق أوروأطلسي وثيق.وقال المتحدث باسم […]

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