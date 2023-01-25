الخارجية الألمانية تتحدث عن

2023/01/25 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، عن "أهداف طموحة" وضعتها حكومة محمد شياع السوداني تأمل بتحقيقها مع المانيا خلال الفترة المقبلة وبأسرع وقت ممكن.

ليندنر وعبر بيان رسمي نشرته وسائل الاعلام الألمانية، وترجمته (بغداد اليوم)، اكد أن "حكومة السوداني طموحة جدا في تحقيق الاستقرار للبلاد وشعبها بعد سنوات طويلة من الازمات المتعددة"، مبينًا أن "الحكومة وفرت تقدما ملحوظا في الفترة الماضية وباتت الان تحظى بفرصة قوية لفتح فصول جديدة من الاستقرار والتطور الاجتماعي والاقتصادي في العراق".

الوزير الألماني أكد أن بلاده "ترحب بطموحات الحكومة العراقية وستعمل على تحقيقها بكل ما تملك من إمكانيات"، كاشفا عن الأهداف التي يأمل بتحقيقها خلال زيارته المرتقبة الى بغداد والتي اكد انها ستستمر لثلاث أيام، وتبحث ملفات عدة من بينها "تحقيق الاستقرار الكامل للبلاد"، وأيضا "التحدث مع المسؤولين في بغداد واربيل للبحث في المشاكل الأمنية والسياسية في المنطقة".

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قام بزيارة الى العاصمة الألمانية برلين منتصف الشهر الحالي وبحث خلالها تعميق التعاون الاقتصادي والأمني مع المانيا موقعا اتفاقيات عدة من بينها تطوير قطاع الطاقة المحلي عبر شركة سيمنز الألمانية.

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