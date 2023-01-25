أزمة الدولار تفتح القريحة لمعالجة حزمة مشاكل تتعلق بـ

2023/01/25 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دفعت أزمة الدولار إلى التوسع نحو اضطلاع الدولة ومؤسساتها بالعمليات التجارية بصفتها "منافس" لعمليات التجارة المشبوهة، حيث توجه طلب نيابي لأن تقوم الدولة بالاضطلاع بعمليات التجارة بمختلف اشكالها، لمعالجة أزمة الدولار وتهريب السلع والتهرب من الضرائب.

وفاتح النائب رائد المالكي رئاسة الوزراء بشأن قيام وزارتي التجارة والصحة بمهام استيراد المواد الغذائية والسلع الاساسية والادوية من خلال شركات الدولة لتجهيز التجار والمواطنين بشكل مباشر بالسلع باسعار مناسبة لمنع الاستغلال وكجزء من معالجة اثار تقلبات سعر الدولار على المواطنين، فضلا عن كون هذه الخطوة ستعالج التهريب وادخال سلع غير مفحوصة والتهرب من الضرائب، بحسب وثيقة المالكي التي اطلعت عليها "بغداد اليوم".

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