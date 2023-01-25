2023/01/25 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pkcaUwBW0D0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطلك يهاجم الحلبوسي: "تفرعن" على اهله وهدد المرشحين باقصائهم من خلال التلاعب بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطلك يهاجم الحلبوسي: "تفرعن" على اهله وهدد المرشحين باقصائهم من خلال التلاعب بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).