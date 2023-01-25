شاهد بالفيديو.. أفراد عصابة في #ديالى يمارسون الابتزاز بإلقاء أنفسهم أمام السيارات | أهل المدينة

2023/01/25 | 22:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YT0wAdCV_lM

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