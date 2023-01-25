2023/01/25 | 22:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g0mcG92jwMI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار الدولار.. ما موقف الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار الدولار.. ما موقف الحكومة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).