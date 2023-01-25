2023/01/25 | 22:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الميلياردير بيل جيتس الجدل مرة أخرى، حيث حذر من وباء جديد أقوى من كورونا وسيكون هذه المرة من صنع البشر.وأشاد جيتس بسياسات أستراليا وسبع دول أخرى التي حافظت على معدلات الإصابة منخفضة قبل إدخال اللقاحات.توقع الكلفة الاقتصادية للوباء القادم بأكثر من 10 تريليونات دولار من الخسائر الاقتصادية.وتعهد بالتبرع بنصف ثروته لأسباب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الميلياردير بيل جيتس يعلن عن ظهور وباء جديد كل خمس سنوات شبكة القيقب الدولية.

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