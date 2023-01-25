السعودية.. وزير الشؤون الإسلامية يتحدث عن نهاية زمان الدعاة

2023/01/25 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الأربعاء، أن وقت "المتاجرين بالدين انتهى بغير رجعة"، واصفا إياهم بـ"المُهرجين".

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