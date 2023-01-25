تطهير 22 كم من ضفاف نهر ديالى خلال 72 ساعة

2023/01/25 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، الاربعاء، عن تطهير 22 كم من ضفاف نهر ديالى خلال الساعات 72 الماضية.

وقال مدير ناحية العبارة (16كم شمال شرق بعقوبة) شاكر مازن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عملية تطهير ضفاف نهر ديالى ضمن حوض الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا مستمرة منذ 72 ساعة وتم اكمال 22 كم حتى الان”.

واضاف، ان “تطهير ضفاف نهر ديالى اولوية في المشهد الامني لانها سوف يحصن اكثر من 20 قرية زراعية وينهي ملف مضافات داعش الارهابي ويعيد احياء اكثر من 5 الاف دونم من اشهر واقدم بساتين ديالى”.

واشار الى ان “قوات نخبة قادمة من بغداد شاركت في عمليات اقتحام ضفاف نهر ديالى خلال الايام 3 الماضية في مسعى لانهاء الاهداف المرسومة لها”.

وتشهد ديالى عملية واسعة في عدة محاور مهمة ابرزها حوض نهر ديالى وخاصة الضفاف الشرقية منها القريبة من مناطق وبساتين الوقف.

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