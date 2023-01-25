2023/01/25 | 23:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، و وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، أهمية السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي والشمري يؤكدان أهمية السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب المركز الخبري الوطني.

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