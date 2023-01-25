وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الامريكية مُواجهة التقلبات الإقتصاديَّة وحماية البيئة

2023/01/25 | 23:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي،اليوم الاربعاء، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقاه/المركز […]

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