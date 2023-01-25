2023/01/25 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا "تعزز موقعها على طاولة المفاوضات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تعزز موقعها على طاولة المفاوضات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تعزز موقعها على طاولة المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).