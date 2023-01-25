سياسة جائرة وعدائية تجاه الإقليم.. حكومة كردستان تعلق على قرار المحكمة الاتحادية

2023/01/25 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أنها سياسة جائرة وعدائية تجاه الإقليم.وذكرت الحكومة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية”.وأضافت، أن “هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، يمثل تأكيداً […]

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حكومة كردستان تعلق على قرار المحكمة الاتحادية أولاً على ايرث نيوز.

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