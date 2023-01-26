الخارجية الفرنسية لـCNN: سنسحب قواتنا من بوركينا فاسو خلال شهر

2023/01/26 | 00:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الفرنسية، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن فرنسا ستسحب قواتها العسكرية من بوركينا فاسو في غضون شهر.

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