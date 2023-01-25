"أنور السادات" يتحدث لموقع "الحرة" بشأن دعوته للإفراج عن المحبوسين في مصر

2023/01/26 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهر السلمي في مصر، واصفا دعوته بأنها "المشروع الوطني الحقيقي لعام 2023".

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