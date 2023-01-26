رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الجزائر

2023/01/26 | 00:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، يرافقه وفد نيابي يضم نائب الرئيس شاخه وان عبد الله وعدداً من النواب إلى الجزائر؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

كما سيترأس الحلبوسي، بصفته رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اجتماعَ المجموعة الجيوسياسية العربية المنعقد على هامش المؤتمر، ويأتي الاجتماع لبحث توحيد المواقف ووضع رؤى موحدة بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالمستجدات الراهنة.

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