مقتل شخص وإصابة 6 بمشاجرة على طابور

2023/01/26 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة 6 بمشاجرة على طابور "السايلو" في ناحية العلم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "شخصا قتل وأصيب 6 آخرون بسبب مشاجرة على طابور السايلو للذرة الصفراء في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى ناحية العلم"، فيما "تجددت المناوشات داخل المستشفى".

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