2023/01/26 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

علق مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب بشأن إجراء تغييرات في النادي.

وقال كلوب في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إننا "ليس لدينا أموال طائلة لنقوم بالتغيير بين ليلة وضحاها من خلال شراء عشرة لاعبين"،مؤكدا أن "هذه سياسة نادي تشيلسي وليست سياستنا في ليفربول".

وأضاف "ستكرهوني بسبب كلامي، لكننا نحتاج إلى الوقت لإصلاح الأمور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ليفربول: ستكرهوني بسبب كلامي لكننا نحتاج إلى الوقت لإصلاح الأمور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ليفربول: ستكرهوني بسبب كلامي لكننا نحتاج إلى الوقت لإصلاح الأمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).