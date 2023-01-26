قتيل وثلاثة مصابين بعد مشاجرة على طابور في صلاح الدين

2023/01/26 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بعد مشاجرة على طابور في محافظة صلاح الدين.

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