2023/01/26 | 00:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو زاكروس | بين صراع إيران وأمريكا السوداني يُمسك العصا من الوسط ويتجه إلى أوربا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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