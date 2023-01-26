في الأنبار.. مكافحة المتفجرات تعالج 31 عبوة ناسفة

2023/01/26 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، عن معالجة 31 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

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