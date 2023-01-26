عمليات بغداد تفتح جميع الشوارع المغلقة في العاصمة بغداد

2023/01/26 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد قررت قيادة عمليات بغداد، فتح جميع الشوارع المغلقة في العاصمة.ادناه اسماء الشوارع:

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