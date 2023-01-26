2023/01/26 | 01:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوقوع حوادث امنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وقال المصدر لايرث نيوز، “اصيب شخص متقاعد يعمل عامل خدمة داخل شركة حمورابي التابعة لوزارة الاسكان ضمن منطقة السيدية نتيجة تسرب غاز ماادى الى الاحتباس والاشتعال وحصول حريق”.واضاف انه “تم انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر مايقارب ٢٠ […]

ظهرت المقالة بين القتل والانتحار والاصابة..



حوادث أمنية في مناطق متفرقة من العاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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