2023/01/26 | 01:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الأربعاء.النائب عن دولة القانون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الإقليم حصل على ثمانية مليار دولار من مبيعات النفط في 2022 ومديون ثلاثة ترليون دينار للمركز أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: الإقليم حصل على ثمانية مليار دولار من مبيعات النفط في 2022 ومديون ثلاثة ترليون دينار للمركز) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: الإقليم حصل على ثمانية مليار دولار من مبيعات النفط في 2022 ومديون ثلاثة ترليون دينار للمركز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).