أوكرانيا تطالب الغربيين بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

2023/01/26 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أميركية وألمانية إلى كييف.

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