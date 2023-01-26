ميتا تعلن موقفها بشأن حسابات ترامب المعلقة في فيسبوك وإنستغرام

2023/01/26 | 01:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، يوم الأربعاء، أنها قررت إعادة تفعيل حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصاتها في الأسابيع المقبلة، بعد عامين من تعليق الحسابات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

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