2023/01/26 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احمد اباد (الهند) (أ ف ب) – حكمت محكمة في غرب الهند على رجل مسلم متهم بتهريب ماشية، بالسجن مدى الحياة، قائلة في حكم يجدد تأكيد قدسية الأبقار في البلاد، إن البيوت المصنوعة من روث البقر محمية حتى من تداعيات الإشعاعات. وتحظى الأبقار باحترام كبير في معظم أنحاء الهند، وقد اتخذت السلطات إجراءات صارمة لمكافحة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روث البقر يحمي من الإشعاعات النووية بحسب القضاء الهندي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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