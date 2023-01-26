روث‭ ‬البقر‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬الإشعاعات‭ ‬النووية‭ ‬بحسب‭ ‬القضاء‭ ‬الهندي

2023/01/26 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد‭ ‬اباد‭ (‬الهند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬مسلم‭ ‬متهم‭ ‬بتهريب‭ ‬ماشية،‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬قائلة‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬يجدد‭ ‬تأكيد‭ ‬قدسية‭ ‬الأبقار‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إن‭ ‬البيوت‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬روث‭ ‬البقر‭ ‬محمية‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الإشعاعات‭.‬ وتحظى‭ ‬الأبقار‭ ‬باحترام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬الهند،‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬لمكافحة‭ […]

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