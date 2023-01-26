مباحثات فرنسية عراقية في باريس حول الطاقة والأمن والسوداني يتطلع لزيارة واشنطن

2023/01/26 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬سيتوجه‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬بدعوة‭ ‬رسمية‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬‮«‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‮»‬‭ ‬يجري‭ ‬خلالها‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬والأمن‭.‬‮ ‬ فيما‭ ‬يتطلع‭ ‬السوداني‭ ‬لزيارة‭ ‬واشنطن‭ ‬قريبا‭ ‬لتبديد‭ ‬شكوكها‭ ‬إزاء‭ ‬ملفات‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬التزام‭ […]

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