التوافق‭ ‬أم‭ ‬المحكمة؟

2023/01/26 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لا‭ ‬يزال‭ ‬التوافق‭ ‬السياسي‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬الانتخابات‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هناك‭ ‬توافقات‭ ‬سياسية‭ ‬تتأسس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفرزه‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬نسب‭ ‬مشاركة‭ ‬لم‭ ‬ترتق‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬لائق‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬ ‭ ‬من‭ ‬هنا،‭ ‬يعلم‭ ‬الجميع‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ […]

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