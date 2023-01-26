2023/01/26 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لا يزال التوافق السياسي هو الأساس في إدارة الحكم العام في العراق.
الانتخابات تعمل من جهة، لكن في النهاية هناك توافقات سياسية تتأسس على ما تفرزه تلك الانتخابات من نتائج في سياق نسب مشاركة لم ترتق الى مستوى لائق حتى اليوم. من هنا، يعلم الجميع انّ هناك في الجانب الآخر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوافق أم المحكمة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الانتخابات تعمل من جهة، لكن في النهاية هناك توافقات سياسية تتأسس على ما تفرزه تلك الانتخابات من نتائج في سياق نسب مشاركة لم ترتق الى مستوى لائق حتى اليوم. من هنا، يعلم الجميع انّ هناك في الجانب الآخر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوافق أم المحكمة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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