2023/01/26 | 02:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تشهد محافظة الانبار، انبثاق تجمعات سياسية وعشائرية، تتقصد التغيير في القيادات...

ظهرت المقالة مصادر أنبارية تتحدث عن صعوبة إسقاط الحلبوسي..



يمتلك ملفات فساد ضد معارضيه أولاً على المسلة.

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