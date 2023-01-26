صاروخية ديمبلي تطيح بسوسيداد وتضع برشلونة في نصف نهائي كأس الملك

2023/01/26 | 02:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء.وتواجه الفريقان ضمن منافسات دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.وسجل هدف المباراة الوحيد، الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة في الدقيقة 52.وبهذا الانتصار يعبر برشلونة للدور نصف النهائي من البطولة، وفي انتظار القرعة لمعرفة خصمه […]

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