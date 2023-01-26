ضغط أممي على طالبان بشأن عمل الأفغانيات في مجال الإغاثة

2023/01/26 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حض مسؤولان أمميان رفيعان، الأربعاء، طالبان على إبداء مزيد من الوضوح بشأن القطاعات الإنسانية التي يمكن إعادة فتحها أمام الموظفات الأفغانيات، مع تحذير أحدهما من أن "مجاعة تلوح في الأفق" خلال فصل الشتاء القاسي.

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